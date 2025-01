Palmeiras na Copinha: Crias da Academia buscam terceiro título após sequência interrompida por rival

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro. A estreia do Palmeiras, porém, está marcada apenas para o dia 3. As Crias da Academia se preparam para buscar seu terceiro título na competição depois de ter a sequência do bi interrompida pelo Corinthians, em 2024.

O Palmeiras está no Grupo 19 da primeira fase e divide a chave com as equipes de Náutico-RR, Oeste-SP e Santa Cruz-AC. Com sede em Barueri, a equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade irá mandar os jogos da primeira fase na Arena Barueri, que passou pro reforma no gramado nos últimos meses.

Pela primeira rodada, o Verdão duela com o Náutico-RR, às 18 horas (de Brasília). Na primeira fase, 128 equipes estão divididas em 32 grupos, com os dois melhores avançando à fase seguinte.