Ex-Corinthians, Yasmim é anunciada pelo time feminino do Real Madrid

? Real Madrid C.F. (@realmadridfem) January 2, 2025

A lateral é a maior vencedora da história do Corinthians feminino, que empilha títulos nos últimos anos, sendo o projeto mais vencedor do Brasil na categoria. Ao todo, Yasmim conquistou 18 títulos com o Timão: quatro Copas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros, cinco Campeonatos Paulistas, uma Copa Paulista e três Supercopas do Brasil.

Yasmim chegou ao Corinthians em 2017 e rumou ao Benfica no fim de 2018. Depois, a lateral retornou em setembro de 2020, se despedindo do clube ao fim da última temporada. A brasileira disputou 236 partidas pelo Timão somando as duas passagens.

Em agosto, Yasmim conquistou a medalha de prata com a Seleção Brasileira feminina nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.