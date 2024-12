Destaque da base do Corinthians, Gui Negão mira artilharia da Copinha e se inspira em Yuri Alberto

"Muita coisa acontece no Corinthians ao longo do ano, então vai acontecer de jogadores ficarem suspensos, machucarem, e vou esperar meu momento", complementou.

Em relação a Yuri, Gui destacou a parte mental do camisa 9, que superou as críticas para se tornar figura incontestável no Corinthians ao final da temporada. O jogador foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols marcados, ao lado de Alerrandro.