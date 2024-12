Thuram faz dois, mas Juventus cede empate à Fiorentina pelo Italiano

Powered by @EASPORTSFC#JuveFiorentina pic.twitter.com/QksNqynHle

? JuventusFC (@juventusfc) December 29, 2024

Com o resultado, a Juventus segue na sexta posição da tabela e está invicta, com 32 pontos. Já a Fiorentina aparece na quinta colocação, também com 32.

A Juventus volta a campo nesta sexta-feira, contra o Milan, pela semifinal da Supercopa da Itália. A bola rola às 16h (de Brasília), no Al-Awwal Park, na Arábia Saudita. Por sua vez, a Fiorentina enfrenta o Napoli, no Estádio Artemio Franchi, em duelo válido pela 19ª rodada do Italiano, às 14h de sábado.

O Jogo

Aos 19 minutos da primeira etapa, Thuram recebeu na intermediária do campo de ataque, saiu em disparada e bateu no canto direito do goleiro, inaugurando o placar.