Gabriel Veron se reapresentará ao Porto, mas deve ser negociado pelo clube

Após o empréstimo ao Cruzeiro chegar ao fim, Gabriel Veron se reapresentará ao Porto no início de janeiro. No entanto, de acordo com o jornal A Bola, o futuro do atacante brasileiro não deve ser no clube português.

Isso porque o Porto tem a intenção de vender os direitos econômicos de Gabriel Veron pelo valor mais alto possível. A ideia também é recuperar um pouco dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões na época) investidos no jogador em 2022, quando ele ainda pertencia ao Palmeiras.

A publicação ainda afirma que caso não cheguem propostas que interessem o Porto, Veron até ficará no clube, mas não fará parte do elenco por não estar nos planos do técnico Vítor Bruno.