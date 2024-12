De contrato renovado, Lomba pode aproveitar calendário apertado para ter mais chance no Palmeiras em 2025

O goleiro Marcelo Lomba está garantido no Palmeiras para 2025. O Verdão renovou o contrato do jogador até o fim do próximo ano, com alteração salarial, como publicado no BID da CBF. O clube, porém, ainda não divulgou o anúncio da renovação do goleiro de 38 anos, que está no clube desde 2022.

O ano de 2025 promete ser desafiador para o Palmeiras que, além dos Campeonatos Paulista, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, terá pela frente a inédita Copa do Mundo dos Clubes da Fifa. O torneio está marcado para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Por conta disso, o calendário brasileiro sofreu alterações. Começando pelo Campeonato Paulista que precisou ser antecipado. O Estadual tem início o dia 15 de janeiro e final prevista para 29 de março. O Verdão, por exemplo, entrou de férias no dia 9 de dezembro, após a última rodada, e deve retornar aos treinos no dia 6 de janeiro para dar início à pré-temporada.