Arthur Gomes fala sobre adaptação ao futebol russo e relembra tempo de Santos: "Sempre no meu coração"

Até o momento, são 15 partidas pela equipe europeia, sendo 1o como titular, além de três gols e três assistências.

Além de Cruzeiro e Dínamo Moscou, Arthur Gomes também já defendeu as cores da Chapecoense, Atlético-GO, Estoril e Sporting, ambos de Portugal.

O atacante, no entanto, guarda com carinho na memória o seu tempo de Santos. Foram 97 compromissos com a camisa alvinegra, com 11 bolas na rede e dois passes para tentos. Recentemente, ele voltou a pisar no gramado da Vila Viva Sorte para a disputa de uma partida beneficente.

"É um sentimento muito bom. Gosto muito do Santos. Tenho um carinho enorme pelo Santos. Cresci aqui na Vila. Dormia direto ali embaixo da arquibancada, esperando dar a hora do treino. Fico muito feliz de ver o pessoal ainda trabalhando aqui. Todo mundo sempre me tratou muito bem. Sou muito grato a tudo que o Santos proporcionou a mim e para minha família", contou.

Questionado se pretende voltar ao Peixe, o jogador de 25 anos se esquivou.