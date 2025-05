Bia Haddad exagera nos erros, leva 'pneu' e cai na estreia do WTA de Roma diante de 'freguesa'

Bia Haddad entrou na quadra 14 motivada por ter acabado com a "maldição da estreia" no WTA de Madri, quando ganhou da norte-americana Bernarda Pera após nove derrotas seguidas em primeiros jogos na temporada. Pela frente, uma rival da qual costumava se dar bem e conhecia muito após formarem breve parceria.

A brasileira vinha de quatro triunfos seguidos diante da checa, todos por 2 a 1: nas quartas em Monterrey (2022), na segunda rodada em Abu Dabi e em Eastbourne (ambos em 2023), além da estreia no Canadá (2024). O retrospecto era grande motivo para aumentar o entusiasmo. Mas o começo de jogo, com semblante fechado e excesso de erros, transparecia o contrário.

Nada dava certo para Bia Haddad, travada em quadra, com pouca movimentação e acumulando erros não-forçados. A falta de paciência ficou evidente no fechamento do quarto game. Bia atacou e foi à rede para deixar a parcial igual, mas bateu forte, para fora. Os erros no começo de jogo a deixaram com desvantagem de 4 a 0.

Sem jamais esboçar reação e pouco vibrante, a número 22 do mundo acabou perdendo a parcial "sem jogar" e um humilhante pneu: 6 a 0. A pouca torcida na quadra até tentava levantar seu moral, mas as falhas nas pancadas continuaram logo na largada da parcial seguinte.

Apenas devolvendo as bolas na quadra, Bouzková via a rival exagerar nos golpes e a presenteá-la com seguidos pontos. E mais uma vez o serviço acabou quebrado. O córner conversava com Bia Haddad tentando acalmá-la.

Sob "olê, olê, olá, Bia, Bia", a brasileira teve um 15 a 30 no saque da oponente, enfim ficando em vantagem em um game. Foram sete parciais vencidas pela checa sem a brasileira liderar um ponto. A chance de quebra, logo depois, porém, acabou desperdiçada com bola forçada para fora. Mesmo assim ela não desistiu e buscou o empate por 1 a 1 em dupla falta.