Fora dos planos do São Paulo, Luan desperta interesse do Remo

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que ainda não há negociação em curso com o Remo pelo jogador. Luan estava emprestado ao Vitória e teve bom desempenho, mas não será adquirido em definitivo pelo clube baiano.

O volante de 25 anos realizou 27 jogos pelo Leão da Barra e foi peça importante na manutenção da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele chegou ao clube em março e, antes disso, não havia jogado nenhuma partida pelo São Paulo em 2024.

O atleta, formado nas categorias de base do clube, em Cotia, chegou a trabalhar com Carpini no Tricolor, no primeiro semestre desta temporada.

Caso opte por permanecer no São Paulo, Luan teria que enfrentar uma concorrência pesada. Ele disputaria a posição com Pablo Maia, Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio, além de Luiz Gustavo e Santiago Longo, caso a dupla continue no clube. Outro nome é Jhegson Méndez, mas este negocia a rescisão contratual com o Tricolor.