Com vinda de Oscar ao São Paulo, Lucas pode ganhar "nova" função no ataque

Na última terça-feira (24), o São Paulo anunciou a contratação do meio-campista Oscar. Diante deste cenário, o camisa 7 do Tricolor paulista, Lucas Moura, pode sofrer algumas mudanças no seu posicionamento.

Em 2024, o atacante foi o destaque do São Paulo, liderando o time em participações em gols (24), com 14 gols e dez assistências. Nesta temporada, Lucas trabalhou, além de atacante, sua posição de origem, como um meio-campista, ajudando na transição para o ataque.

Agora, com a chegada de Oscar, um meio-campista "cerebral", Lucas Moura pode retornar à função em que jogou por muitos anos: a ponta-direita. O jogador pode continuar ajudando na criação, porém não será mais o encarregado principal e pode dividir o protagonismo com o novo reforço.