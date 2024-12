Agente responde se futuro de Antony será no United

Revelado pelo São Paulo em 2018, Antony ganhou espaço rapidamente no clube em função de seus dribles e permaneceu no futebol brasileiro até 2020. Na sequência, defendeu as cores do Ajax, da Holanda.

Depois de três temporadas e boas atuações no futebol holandês, Antony despertou o interesse do Manchester United. Na temporada 2022/23, teve um início positivo na Inglaterra, com 44 jogos e 8 gols.

Mas, a partir daí, seu desempenho caiu. Na atual temporada, atuou em apenas 10 jogos ? na maioria das vezes saindo do banco de reservas ? e balançou as redes adversárias apenas 1 vez.