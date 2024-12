Os cinco momentos mais decepcionantes do Atlético-MG em 2024

2 - Vice na Copa do Brasil e ocorridos na Arena MRV

Além do vice na Libertadores, o Atlético-MG perdeu a Copa do Brasil na final para o Flamengo. Após ser derrotado no Maracanã por 3 a 1, o Galo também foi superado na Arena MRV, desta vez por 1 a 0. O jogo ficou marcado pelos incidente no estádio atleticano, com 16 torcedores conduzidos pela Polícia Militar.

3 - Reta final melancólica de Campeonato Brasileiro

Comandado por Gabriel Milito, o Atlético-MG fez uma campanha de Campeonato Brasileiro muito abaixo do esperado. Mesmo com uma das maiores folhas salariais do país, o time precisou ir até a última rodada da competição para escapar da degola, com a vitória por 1 a 0 diante do Athletico-PR. Focado na reta finais das copas, o Galo deixou o Brasileirão como segundo plano e conquistou apenas uma vaga na Libertadores.

4 - Goleada sofrida contra o Palmeiras na Arena MRV