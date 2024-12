Negociando com Palmeiras, Andreas Pereira passa Natal com ex-atletas do Fla

Alvo do Palmeiras para a temporada de 2025, Andreas Pereira passou o Natal ao lado de velhos amigos. Nesta terça-feira, ele publicou em seu Instagram uma foto junto do atacante Rodrigo Muniz e do lateral-direito Rodinei. O trio fez parte do elenco do Flamengo em 2021.

Andreas Pereira e Rodrigo Muniz, no entanto, atuaram juntos no Flamengo por pouco tempo. O volante chegou ao clube em agosto de 2021, emprestado pelo Manchester United, enquanto Rodrigo Muniz ficou no Mengão até o final do mês, quando foi vendido ao Fulham, da Inglaterra.

Após o empréstimo do jogador de 28 anos ao Flamengo chegar ao fim, ele não foi aproveitado no Manchester United e acabou sendo vendido ao próprio Fulham. Assim, Rodrigo Muniz e Andreas Pereira atuam juntos no time inglês desde 2022.