Os cinco grandes momentos do Fluminense em 2024

O ano de 2024 foi de muito sofrimento para o torcedor do Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras lutou até a última rodada para escapar do rebaixamento no Brasileirão e conseguiu após muito sofrimento durante a temporada. Entretanto, o ano também teve alguns altos e, assim, a Gazeta Esportiva decidiu listar os cinco grandes momentos do Flu na temporada, veja abaixo:

1 - A volta de Thiago Silva

Após muitos anos no futebol europeu, onde se tornou um dos melhores zagueiros do mundo, Thiago Silva voltou ao Fluminense. O jogador se tornou capitão e peça indispensável no time do técnico Mano Menezes, contribuindo para ajudar o Flu a escapar do rebaixamento.