Corinthians: Quem é o fisioterapeuta espanhol que tratou dores de Garro

A clínica é recente, foi fundada em 2024, mas o trabalho de Javier é conhecido do mercado boleiro. O especialista tem passagem por grandes clubes espanhóis.

Alejandro Garnacho, da seleção argentina, e Marc Cucurella, da Espanha, são pacientes de Javi Ledesma. Ambos os atletas fazem trabalhos de preparação e fortalecimento com o fisio.

Recentemente, Ledesma também participou da recuperação de Mauro Arambarri, do Getafe. O uruguaio rompeu o LCA (ligamento cruzado anterior) e ficou 213 dias afastado.

'Tratamento de choque'

No passado, Memphis Depay também passou por tratamento com o profissional, na época em que atuava no Atlético de Madrid.

Rodrigo Garro, do Corinthians, em fisioterapia na Espanha Imagem: Reprodução/Instagram @rodrigarroo

O problema do camisa 10 alvinegro era o mesmo enfrentado por Garro atualmente, uma tendinopatia patelar no joelho. O trabalho com Javier foi fundamental para sua recuperação.