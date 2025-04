Improvisado no ataque, o volante Mikel Merino é o artilheiro do Arsenal em 2025

O Arsenal bateu o Real Madrid, nesta terça-feira, por 3 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium. Autor do terceiro gol, o volante Mikel Merino é o artilheiro da equipe inglesa em 2025.

Em 18 jogos no período, sendo titular em 14 oportunidades, Merino marcou sete gols e deu duas assistências, com nove participações diretas. Segundo dados do Sofascore, o volante finalizou 27 vezes, sendo 13 delas no alvo, deu 13 passes decisivos e precisa de 140 minutos para participar de um tento.

Em fevereiro, após as lesões que acabaram com a temporada de Kai Havertz e Gabriel Jesus, o treinador Mikel Arteta ficou sem opções para a posição de centroavante e passou a improvisar o volante Merino no ataque. Na temporada, o espanhol tem oito gols e duas assistências em 36 jogos.