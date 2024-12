Após sonhar com Abel Ferreira, Sporting acerta com técnico do Vitória de Guimarães

O Sporting, líder do Campeonato Português, acertou com um novo treinador para o restante da temporada. Segundo o jornal local A Bola, o time de Lisboa contratou o técnico Rui Borges, do Vitória de Guimarães, que tem multa de 4 milhões de euros (cerca de 28 milhões de reais na cotação atual).

O veículo português indicou que Rui Borges, de 43 anos, já vai estar à frente do Sporting no clássico com o Benfica, marcado para o próximo domingo (29), em Alvalade, às 17h30 (de Brasília).

O Sporting perdeu recentemente o técnico Rúben Amorim, que aceitou o desafio de dirigir o Manchester United. João Pereira, que trabalhava no time B do clube, foi promovido para comandar o elenco principal do time de Lisboa, mas deixará o cargo.