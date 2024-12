Brasileiros se preparam na Colômbia para disputa da São Silvestre

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) enviou seis de seus maratonistas para um período de treinamento na cidade de Paipa, na Colômbia. A preparação visa a disputa da tradicional Corrida de São Silvestre, no dia 31 de dezembro, em São Paulo (SP).

Os atletas que estão participando da preparação são: Justino Pedro da Silva, Edson Amaro, Joílson Bernardo, Mirella Saturnino, Anastácia Rocha e José Márcio Leão. O objetivo do treinamento, segundo o treinador Marciano Barros, é aproveitar a altitude de mais de 2.500 metros acima do nível do mar da região para potencializar o desempenho dos corredores.

"A altitude de Paipa proporciona um ambiente ideal para o fortalecimento físico e mental dos nossos atletas. Estamos aproveitando ao máximo esse período para que nossos corredores cheguem bem preparados para a São Silvestre. A expectativa é que eles consigam não apenas competir, mas alcançar resultados significativos", destacou Marciano.