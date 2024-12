Wellington Rato cita contrato e rebate rumores sobre saída do São Paulo

O atacante do São Paulo Wellington Rato usou suas redes socias para rebater os rumores de uma provável transferência. O camisa 27 do Tricolor paulista ressaltou a duração de seu contrato, válido até 2026, porém indicou que recebeu propostas.

"Em virtude dos boatos que estão rolando na imprensa, venho esclarecer alguns pontos. Algumas propostas têm surgido neste final de ano, mas até o momento não acertei com nenhum clube. Sou atleta do São Paulo com contrato até 2026. Qualquer novidade em relação ao meu futuro será divulgada por mim e não via imprensa", escreveu Wellington Rato, em seu Instagram.

O jogador tem sido ventilado fora do São Paulo e o destino mais citado é o Vitória. A reportagem apurou que houve proposta, entretanto os valores oferecidos pelo Leão não agradaram. O Tricolor, todavia, topa negociar o atleta e aguarda outra oferta do time baiano, com uma quantia melhor, pelo jogador de 32 anos.