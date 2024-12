Gyokeres passa em branco, Sporting tropeça no Gil Vicente e pode perder a liderança do Português

Neste domingo, o Sporting empatou com o Gil Vicente, em 0 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Português. No Estádio Cidade de Barcelos, nem mesmo o artilheiro Viktor Gyokeres conseguiu superar os donos da casa, que celebraram o ponto conquistado.

Com o empate, o Sporting recupera a liderança da tabela, que tinha sido perdida com a vitória do Porto, no sábado. No entanto, os Leões chegam aos 37 pontos e podem perder a ponta para o terceiro colocado Benfica, que tem 35 e enfrenta o Estoril nesta segunda-feira.

O Gil Vicente, por sua vez, chega aos 17 pontos, em 10º lugar.