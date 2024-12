The Strongest cogita mandar jogo contra o Bahia em altitude superior a 4 mil metros

O Bahia irá encarar dois adversários na disputa da fase preliminar da Copa Libertadores da América 2025. O primeiro é o The Strongest, da Bolívia. O segundo será a altitude, situação que já era conhecida pela equipe de Salvador ao tomar conhecimento do adversário no sorteio. Mas a situação pode ficar ainda pior.

O motivo: o The Strongest cogita usar uma altitude maior do que a habitual para complicar a situação do Bahia no duelo como visitante. Normalmente, o time boliviano atua em La Paz, capital da Bolívia que fica a 3.650 metros ao nível do mar.