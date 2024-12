Martinelli celebra mais um gol pelo Arsenal em goleada contra o Crystal Palace

Autor do quarto gol do Arsenal na vitória por 5 a 1 contra o Crystal Palace, Gabriel Martinelli voltou a celebrar um tento no Campeonato Inglês neste sábado. Jogando fora de posição após Saka sair machucado ainda no primeiro tempo, o atacante brasileiro balançou as redes pela quarta vez na Premier League.

"Realmente, fizemos mais uma grande partida e construímos uma bela vitória. Infelizmente, o Saka não pôde continuar e tive que mudar de lado ainda no primeiro tempo. Mas gosto de jogar por ali também e fico feliz por ter ajudado com mais um gol", afirmou Martinelli.