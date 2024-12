Júnior Santos relembra início e revela bastidores de título da Libertadores com o Botafogo

Autor do gol que sacramentou a conquista da Copa Libertadores, Júnior Santos escreveu o nome na história do Botafogo. Entretanto, quase um mês depois do título, ainda é difícil de ter a dimensão da glória alcançada.

"Aos poucos, vai caindo a ficha (de que está na história do Botafogo). É como se eu não acreditasse. É como se eu tivesse assim: 'Eu vou sonhar a qualquer momento e vou estar lá na Bahia de novo, correndo com jegue, batendo laje'. Você fala: 'Há sete anos eu estava vendo essa parada na TV. Eu nunca imaginei que estaria no meio", afirmou, em vídeo da TNT Sports.