Sem acordo, Rafinha não renovará contrato com o São Paulo

Rafinha e São Paulo não chegaram a um acordo pela renovação de contrato do atleta. O experiente lateral direito tem vínculo válido com o clube até o fim de 2024 e tinha a intenção de permanecer, mas as negociações acabaram não avançando por alguns motivos.

Rafinha inicialmente tinha a ideia de permanecer no São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista, uma vez que se lesionou no início da temporada e acabou perdendo boa parte do primeiro semestre. Seria uma forma de compensar esse período em que ficou afastado dos gramados durante 2024.

O São Paulo, entretanto, precisa cortar custos visando a próxima temporada, em que terá de se adequar a um teto orçamentário, entre outras políticas de governança exigidas pela Galápagos Capital, gestora do FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) do clube e que repassará R$ 240 milhões para o pagamento de dívidas.