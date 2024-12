SAF do Botafogo reduz dívidas em mais de R$ 300 milhões; entenda

Nesta sexta-feira, a 1ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro homologou o plano de recuperação extrajudicial do Botafogo. Com isso, a SAF do Glorioso pôde reduzir as dívidas do clube social em mais de R$ 300 milhões.

"A homologação do plano de Recuperação Extrajudicial representa a coroação de uma temporada brilhante do Botafogo dentro e fora de campo. O ano de 2024 ficará, definitivamente, marcado na memória de todos que amam o futebol brasileiro", disse Thairo Arruda, CEO do Botafogo.