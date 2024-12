Ídolo do Barcelona, Piqué diz que Figo é "condenado" por ter trocado o clube pelo rival Real Madrid

Nesta-sexta-feira, em entrevista ao programa La Revuelta, o histórico zagueiro Gerard Piqué afirmou que vê Luís Figo como "condenado". Isso porque o português trocou o Barcelona, clube no qual Piqué é ídolo, pelo Real Madrid há mais de 20 anos.

"Como culé, o tenho como condenado, mas como pessoa, o vi há pouco tempo e estive muito bem com ele, conversamos. Estive em Abu Dhabi e ele não me pareceu zangado", declarou.

"Foi muito difícil o que ele fez. Eu tinha 13 ou 14 anos, vivia aquilo com mais intensidade e ele era o ídolo de uma geração. Ganhou a Bola de Ouro nesse ano, disse que ficava e na semana seguinte apareceu com a camisa do Real Madrid", afirmou.