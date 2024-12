Fortaleza supera Unifacisa, volta a vencer após três partidas e sai da lanterna do NBB

O primeiro quarto foi dominado pelo Fortaleza, que conseguiu conquistar uma vantagem inicial e administrou ao longo da etapa, vencendo por uma vantagem de oito pontos (24 a 16).

No segundo quarto, a equipe cearense seguiu constante com seu domínio e se impôs em relação ao seu adversário, mesmo fora de casa, indo para o intervalo com uma diferença de 12 pontos (49 a 37).

Já no terceiro quarto, a Unifacisa se recuperou e, com uma defesa eficiente, anulou o poder ofensivo do Fortaleza. Desta forma, os mandantes descontaram a vantagem do Fortaleza para apenas três (57 a 54).