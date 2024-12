Com gol olímpico, Inter de Milão bate Udinese e pega a Lazio nas quartas da Copa da Itália

Nesta quinta-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, a Inter de Milão venceu a Udinese por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa da Itália. Arnautovic e Asllani, com gol olímpico, anotaram os tentos que colocaram a equipe mandante na próxima fase da competição.

Deste modo, a Inter de Milão enfrenta, nas quartas de final, a Lazio, que eliminou o Napoli por 3 a 1. O duelo por uma vaga na semifinal da Copa da Itália acontece apenas no início de fevereiro de 2025. Os outros confrontos são: Juventus x Empoli, Bologna x Atalanta e Milan x Roma.

A Inter de Milão retorna aos gramados na próxima segunda-feira (23) para enfrentar o Como, às 16h45 (de Brasília). A partida acontece no Giuseppe Meazza e vale pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Já a Udinese joga novamente também na segunda, contra a Fiorentina, às 14h30, no Estádio Artemio Franchi.