Piquerez dispensa dia de férias e faz atividade na Academia do Palmeiras

A delegação do Palmeiras entrou de férias depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (18), o lateral-esquerdo Piquerez dispensou o momento de descanso, marcou presença na Academia de Futebol e registrou a atividade feita no clube.

Piquerez entrou em campo, pela última vez no dia 17 de julho, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, o atleta reclamou de dores devido a um trauma no joelho esquerdo e teve a lesão no menisco do joelho esquerdo detectada.

O uruguaio precisou passar por cirurgia para correção da lesão e terminou a temporada sendo desfalque para o técnico Abel Ferreira. O jogador de 28 anos está em processo de transição física e deve estar à disposição da equipe para disputa do Campeonato Paulista.