Donnarumma leva pisão no rosto, sofre corte e precisa ser substituído em partida do PSG contra o Monaco

A vitória do PSG sobre o Monaco, nesta quarta-feira, não trará boas lembranças para o goleiro Gianluigi Donnarumma, da equipe parisiense. Aos 16 minutos da partida, o arqueiro sofreu um pisão no rosto, que acabou gerando um corte, fazendo com que precisasse ser substituído quando o duelo ainda estava 0 a 0.

Valery HACHE / AFP

No lance, Singo, lateral direito do Monaco, ficou cara a cara com Donnarumma. O goleiro saiu do gol e acabou se chocando com o rival, que tentou saltá-lo, mas raspou com as travas da chuteira no rosto do jogador do PSG.