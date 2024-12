Vasco parabeniza Gui Gandra, eleito torcedor do ano no prêmio The Best

Gui, então, virou símbolo do Vasco e da torcida cruzmaltina, se aproximando dos atletas do clube. O atacante Gabriel Pec, atualmente no Los Angeles Galaxy, foi o jogador que mais se aproximou do pequeno torcedor, que lhe deu o apelido de "Tio Pec".

O garoto brasileiro concorreu com o mexicano José Armando Guzmán Mendonza, torcedor do Cruz Azul que morreu aos 14 anos enquanto travava uma batalha contra a leucemia, e com o escocês Craig Ferguson, que andou cerca de 1.609 quilômetros de Glasgow a Munique para acompanhar o início da Eurocopa deste ano e arrecadou cerca de R$ 611 mil para uma instituição de saúde mental no caminho.