Memphis Depay avalia período no Corinthians: "Sinto que estou em casa"

"Senti que precisava fazer algo diferente. Gosto de desafios. Eu não sabia nada sobre o Campeonato Brasileiro. Eu só sabia que o Brasil é a Meca do futebol. Todos os talentos vêm de lá. Eu queria ver isso e eles me convenceram", explicou.

O jogador foi questionado sobre seu futuro no futebol e se já tem planos de se aposentar em um futuro próximo. Memphis entende que ainda tem muito a contribuir dentro de campo.

"Tenho 30 anos. O que você está falando sobre aposentadoria? É um longo caminho. Eu sou jovem. Estou no esporte há muito tempo, mas terei mais ainda pela frente se Deus quiser", finalizou.

Memphis Depay é um caso de sucesso no Corinthians até o momento, dentro e fora de campo. O atleta se identificou rapidamente com o torcedor corintiano e fez ótimos jogos na reta final do Campeonato Brasileiro.

Com a camisa do Corinthians, Memphis acumula 14 jogos (11 como titular), com sete gols e quatro assistências.