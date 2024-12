Corinthians tenta a contratação de Marta, mas prega cautela; veja detalhes

O Corinthians tem o interesse na contratação de Marta, do Orlando Pride. O clube do Parque São Jorge abriu negociação para contar com a Rainha do Futebol, mas entende que um desfecho positivo não é simples.

"Marta é um sonho de todos. Sei que ela é corintiana, é um sonho. O que puder fazer para trazê-la, vou fazer. Estamos tendo conversas, porém não é um processo simples. A Marta é o Pelé do futebol feminino. Conversas sim, mas não é fácil trazer uma atleta desse porte", comentou Iris Sesso, diretora do futebol feminino do Corinthians, em entrevista ao Poropopod.