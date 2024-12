Barbieri se diz motivado e destaca confiança no Athletico-PR: "2025 já começou"

Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR anunciou, na última segunda-feira, a contratação do técnico Maurício Barbieri. O treinador de 43 anos comandará o Furacão durante a temporada de 2025 e demonstrou muito interesse em reverter a situação do clube.

"É uma vontade incrível. Na verdade, 2025 já começou para mim. Já estou trabalhando e com a cabeça nisso", disse Barbieri em entrevista à Rede Furacão.

O novo técnico do Athletico-PR acumula passagens por Flamengo, Vasco e RB Bragantino e estava sem clube deste outubro deste ano, quando foi demitido do Juárez, do México. Ele, portanto, assume a vaga de Lucho González, que deixou o Athletico-PR após o rebaixamento para a Segunda Divisão. Além da Série B, o Furacão jogará em 2025 o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil.