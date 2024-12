Mercado da Bola: veja as principais novidades desta segunda-feira, dia 16

(Foto/Divulgação)

Felipe Melo e mais dois!

A passagem de Felipe Melo no Fluminense terminou. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o presidente Mário Bittencourt confirmou que o zagueiro não seguirá no clube após mais de três temporadas. Ele também atualizou de dois atletas importante no elenco que não devem seguir no elenco: Diogo Barbosa e John Kennedy. O lateral recebeu proposta do Fortaleza, enquanto o atacante pode ir ao Pachuca, do México.

MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Ele fica!

O Fluminense seguirá com Mano Menezes para 2025. O presidente do clube, Mario Bittencourt, anunciou a renovação contratual do técnico nesta segunda-feira, em entrevista coletiva.