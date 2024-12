Athletico-PR cede empate ao River Plate, mas assume liderança do Grupo B no Brasil Ladies Cup

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos do Brasil Ladies Cup, o Athletico-PR enfrentou o River Plate no Canindé e empatou por 2 a 2, mas assumiu a liderança da Chave B. Duda Tosti e Eduarda Balbino balançaram as redes para a equipe brasileira, enquanto Domínguez e Altgelt igualaram para o time argentino.

Com o resultado, o Athletico-PR alcançou um ponto e assumiu a liderança do Grupo B. Já o River Plate, com o mesmo número de somados, chegou à segunda posição.

O Athletico-PR volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), quando encara o Grêmio. No mesmo dia, às 16h, o River Plate joga contra o Sport. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada da competição.