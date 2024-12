"Torneio a vencer em 2025", afirma Flaco López sobre Mundial de Clubes

Leila Pereira assina termo de posse e inicia segundo mandato à frente do #MaiorCampeãoDoBrasil ? https://t.co/2OFCICAN2g#AvantiPalestra pic.twitter.com/nIRpZLxOwr

? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2024





O Alviverde conheceu, na última semana, o grupo em que está na disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, que será disputado nos Estados Unidos, entre o dia 15 de junho e 13 de junho do próximo ano. O Verdão está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).

Os times de cada grupo se enfrentarão entre si apenas uma vez. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, a definição do mata-mata será feita em jogo único até a grande final. Não haverá disputa por terceiro lugar.