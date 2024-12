"Me sinto preparado para novos desafios", diz Ronaldo sobre possibilidade de assumir presidência da CBF

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, participou na tarde desta segunda-feira (26) no Palácio do Planalto, em Brasília, de um encontro com atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris. O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, marcou presença no evento,... pic.twitter.com/Hocu6PK07w

"Já o futuro, em breve, vamos ter novidade. Acho que o momento ajuda, é uma oportunidade. Me sinto preparado para novos desafios, e vamos ver no que vai dar", declarou, em entrevista à TNT.

"Eu acho que esse apoio vem mais da capacidade que a gente tem de transformar ambientes. A Seleção vive um momento muito delicado, e se eu tiver a chance e a oportunidade de concorrer em uma eleição justa, estarei preparado para assumir esse novo desafio, mas por enquanto estamos ainda estudando o caso", concluiu o ex-atleta e bicampeão mundial pela Seleção Brasileira (1994 e 2002).

Vale ressaltar que o mandato de Ednaldo Rodrigues atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, acaba em março de 2026.