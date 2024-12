Leila Pereira define objetivo ao tomar posse em 2° mandato no Palmeiras

"Tenho que celebrar junto das pessoas que são leais, que lutam comigo. Se estou aqui, é pelo apoio de todos vocês. Também preciso agradecer aos associados e associadas que continuaram acreditando na nossa gestão. Parece que foi ontem que eu estava na sala do Cof sendo empossada presidente do Palmeiras. Passou muito rápido, mas tivemos momentos inesquecíveis. Conquistamos 35 títulos no futebol. Nunca, na história centenária do Palmeiras, uma gestão chegou a esses números. Neste ano, também chegamos à marca histórica de receita. Vamos bater mais de R$ 1 bilhão em receitas no Palmeiras. São números históricos. Somos o maior programa de sócio-torcedor do Brasil. Isso só demonstra a seriedade e a credibilidade da nossa gestão", prosseguiu.

"Acredito que ainda tenho muito a fazer como presidente desse clube. Depois desse mandato, aí sim terminarei meu ciclo como presidente e me tornarei conselheira. Continuarei trabalhando, pelo resto da minha vida, para fazer o melhor para o Palmeiras", acrescentou.

A presidente ainda falou sobre as metas para este segundo ciclo de sua gestão. Ela disse que pretende superar os números do primeiro mandato e tornar o Palmeiras um clube ainda "mais vitorioso".

"Nosso objetivo é superar o meu primeiro ciclo. Vamos lutar para isso. Por um Palmeiras mais forte, mais vitorioso. Já somos protagonistas, queremos títulos e vitórias. É para isso que vamos nos dedicar no próximo ano", concluiu.

Leila Pereira venceu Savério Orlandi, da chapa Palmeiras Minha Vida É Você, na corrida eleitoral para a presidência do Palmeiras. Ela terá como vice-presidentes Maria Teresa Bellangero (primeira vice), Paulo Buosi (segundo vice), Everaldo Coelho (terceiro vice) e Marcio Martin (quarto vice). Em relação à atual diretoria, há a mudança de dois vices, com as saídas de Neive Conceição Bulla de Andrade e de Tarso Luiz Furtado Gouveia.

Essa foi a primeira vez que Leila enfrentou uma oposição no processo eleitoral. Em seu primeiro mandato, que começou no fim de dezembro de 2021, a empresária foi candidata única e recebeu 1.897 votos no pleito dos associados do clube.