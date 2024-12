Fluminense deve renovar com Mano Menezes nos próximos dias

O Fluminense está muito perto de acertar a renovação de contrato do técnico Mano Menezes. O trabalho do treinador é muito bem avaliado pelo presidente Mário Bittencourt e pelo restante da diretoria do Tricolor. Além disso, o clube entende que não existem grandes opções disponíveis no mercado.

Mano Menezes assumiu o Fluminense com o objetivo de livrar a equipe, que estava na zona de rebaixamento, da queda. Cumpriu sua missão na última rodada do Campeonato Brasileiro, com um triunfo de 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque.