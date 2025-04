Ramón Díaz não resiste à pressão e é demitido do Corinthians 21 dias após título do Paulistão

Apesar de ter feito a melhor campanha da primeira fase do Estadual, igualando a melhor sequência de vitórias no século (10), o Corinthians não conseguiu repetir o desempenho na Libertadores. O time precisou suar a camisa para eliminar a fraca Universidad Central Venezuela e tomou um vareio do Barcelona de Guayaquil na partida de ida do confronto derradeiro por uma vaga na fase de grupos, levando 3 a 0 no Equador.

A honrosa vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona na volta, em Itaquera, garantiu Ramón Díaz no cargo pelo menos até as finais do Paulistão. Antes da conquista do título sobre o rival Palmeiras, o entendimento dentro do clube era de que o trabalho do treinador argentino havia 'batido no teto'. O presidente Augusto Melo foi bastante pressionado por conselheiros pela demissão de Ramón após a eliminação na Libertadores. No ano passado, o auxiliar-técnico Emiliano, filho do treinador, se manifestou publicamente contra o processo de impeachment do mandatário.

Desde o empate sem gols com o Palmeiras em Itaquera, partida que definiu o título do Paulistão, o Corinthians sofreu um declínio técnico, potencializado pelas ausências de peças importantes, como os lesionados Hugo Souza e Rodrigo Garro. O time ainda não venceu na Copa Sul-Americana e se complicou na busca por uma vaga no mata-mata, e só venceu uma partida no Brasileirão até o momento.

Nesta quinta-feira, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Fluminense permaneceram na parte interna do CT, para um trabalho de recuperação física. Os demais, foram ao campo depois de uma ativação na academia. Ramón Díaz ainda comandou um exercício de troca de passes com finalizações e um jogo coletivo de área a área.

Segundo comunicado do clube, por meio do executivo de futebol Fabinho Soldado, não foi feito contato com nenhum outro treinador antes da decisão pela saída de Ramón Díaz. Há a especulação de que Dorival Júnior seja o nome escolhido pela diretoria, e que o técnico teria interesse no projeto corintiano.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando enfrenta o Sport, às 19h, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Orlando Ribeiro, técnico do sub-20 do Corinthians, comandará o treino do elenco principal nesta sexta-feira.