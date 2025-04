Destaque, Ferreira valoriza melhor momento pelo São Paulo: "Trabalhei muito"

Com a camisa do São Paulo, ao todo, o atacante ex-Grêmio disputou 66 jogos, com 12 gols e quatro assistências.

O próximo compromisso do São Paulo, de Ferreira, é diante do Santos. Pela quinta rodada da competição nacional, o Tricolor recebe o Peixe, no Morumbis, às 16h (de Brasília). O atacante mostrou foco para o importante duelo.

"Temos um clássico agora no Morumbis, diante da nossa torcida. Tenho certeza que vão comparecer e jogar com a gente. Queremos essa primeira vitória no Brasileirão. Agora é trabalhar e estar 100% no domingo", completou Ferreira.

O São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. O time, comandado por Luis Zubeldía, empatou nas quatro primeiras rodadas e aparece, atualmente, na 16ª posição da competição.