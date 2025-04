Semis da Champions têm 9 brasileiros, oito deles em busca de troféu inédito

Ex-Corinthians, Carlos Augusto chegou à Inter de Milão em 2023. Logo em sua primeira temporada com a camisa da Internazionale, o defensor de 26 anos alcançou as oitavas de final da competição, mas viu seu time ser eliminado pelo Atlético de Madri.

Marquinhos (PSG)

Imagem: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

A história de Marquinhos com a Liga dos Campeões quase se confunde com a do próprio PSG, clube que defende desde 2013. O time de Paris tem chegado perto nas últimas edições, mas ainda não conseguiu levar a "Orelhuda" para casa. O mais perto do troféu que Marquinhos e PSG chegaram foi o vice-campeonato em 2019/20, após derrota na final para o Bayern.

Lucas Beraldo (PSG)