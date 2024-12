Corinthians leva cesta no último segundo e perde do Unifacisa pela NBB

O Corinthians foi superado pelo Unifacisa na tarde deste sábado, no Ginásio Wlamir Marques, pela Liga Nacional de Basquete (NBB). O Timão levou uma cesta no último segundo e foi derrotado por 80 a 77 no Parque São Jorge.

O destaque do lado corintiano foi Johnson, que anotou 16 pontos. Ele, inclusive, foi o melhor marcador do jogo. Já o cestinha do Unifacisa foi Hubner, com 15 pontos marcados.

Desta forma, a equipe paulista volta a perder na competição. O time havia vencido o Fortaleza Basquete Cearense em sua última partida, encerrando um jejum de três jogos sem vitória. Do outro lado, o Unifacisa emplaca o seu segundo triunfo consecutivo no torneio.