Iniciativa da torcida do Corinthians para quitar Neo Química Arena ultrapassa R$ 30 milhões em doações

PRESTAÇÃO DE CONTAS ???

É com muito orgulho que comunicamos o pagamento do sétimo "boleto" da amortização da dívida do financiamento do estádio com a Caixa no valor de R$ 278.256,42. Esse dinheiro saiu da conta que recebe as doações na terça-feira (10/12) para baixa do acordo.... pic.twitter.com/03I0wFUBGY

? GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) December 13, 2024

A diretoria do Corinthians, segundo a previsão orçamentária para 2025, estipula que R$ 50 milhões serão arrecadados até o final do ano.

A arrecadação teve início há duas semanas e começou em ritmo acelerado, mas caiu nos últimos dias. As doações são feitas exclusivamentes pelo site www.doearenacorinthians.com.br.