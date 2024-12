Praia Clube derrota Minas e assume liderança da Superliga Feminina de vôlei

O primeiro set foi vencido pelo Minas, que dominou o Praia Clube e foi mais eficiente nos saques, garantindo a primeira etapa pelo placar de 25 a 15. Já no segundo set, o Praia Clube se recuperou, equilibrou a partida e igualou tudo ao vencer por 25 a 21.

O Minas reconquistou a vantagem de um set na terceira etapa com uma postura agressiva e garantiu um 25 a 15. Já no quarto set, etapa mais equilibrada do jogo, o Praia Clube soube se impor e, com uma diferença de apenas dois pontos (25 a 23), levou a disputa para o quinto e último set.

No tie-break, o Praia Clube saiu em desvantagem e o placar chegou a ficar 12 a 7 para o Minas. No entanto, a equipe de Uberlândia reagiu e, de virada, triunfou por 15 a 12.