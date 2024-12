Em clima de adeus, Dudu posta foto ao lado de conquistas pelo Palmeiras: "Um pouquinho da minha história"

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e logo em seu primeiro ano de clube foi um dos protagonistas do Verdão na conquista da Copa do Brasil sobre o Santos. Nos anos seguintes, seguiu sendo figura importante e conquistou diversos prêmios individuais.

O camisa 7 figura entre os ídolos do Palmeiras e soma marcas importantes, além dos títulos. Ele é o jogador do atual elenco com mais jogos (462), vitórias (267), o segundo com mais gols (88, atrás de Raphael Veiga, com 101) e assistências (102). Além disso, é o segundo maior artilheiro do clube no século XXI, atrás novamente de Veiga.