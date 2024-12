Bayern goleia Shakhtar Donetsk de virada e entra na zona de classificação direta às oitavas da Champions

Nesta terça-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique visitou o Shakhtar Donetsk na Veltins-Arena e goleou por 5 a 1, de virada. Os gols do triunfo foram marcados por Konrad Laimer, Thomas Muller, Michael Olise (2) e Musiala, enquanto Kevin diminuiu.

Com o resultado positivo, o Bayern entrou na zona de classificação direta às oitavas de final da competição. Agora, o time é o sexto, com 12 pontos. Do outro lado, o time ucraniano seguiu fora da zona de repescagem para o mata-mata. Assim, ficou estacionado com os mesmos quatro somados, na 26ª colocação.

O Bayern de Munique retorna aos gramados no próximo sábado, quando visita o Mainz, pelo Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (de Brasília), na MEWA ARENA. Já o Shakhtar Donetsk encara o Polissya Zhytomyr, pelo Campeonato Ucraniano. Desta vez a partida acontece no domingo, às 13h30, no Tsentralnyi Stadion.