Vitória anuncia a renovação de contrato de Thiago Carpini até 2025

CONTRATO RENOVADO!!!! CARPINI FICA PARA 2025!!! 🔴⚫️🦁



Com 34 jogos, 13 VITÓRIAS e uma arrancada histórica do Leão, o professor foi parte essencial na permanência na Série A e na vaga na Sul-Americana 2025.



Vamos por mais um ano de VITÓRIA!! JUNTOS!!!!#PegaLeão… pic.twitter.com/IpJfhvmiIf -- EC Vitória (@ECVitoria) December 9, 2024

Thiago Carpini conseguiu uma reviravolta na carreira após uma passagem ruim pelo São Paulo no começo de 2024. No clube do Morumbi, o treinador acabou demitido após eliminação no Paulistão para o Novorizontino e começo ruim no Brasileirão.