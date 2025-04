Com um a mais, Vitória busca empate contra a Católica pela Sul-Americana

O Vitória empatou com a Universidad Católica de Quito (EQU) por 1 a 1 nesta quarta-feira (2), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Barradão. O gol dos equatorianos foi marcado por Londoño, enquanto Matheusinho empatou para os mandantes. A equipe visitante ficou com um jogador a menos após expulsão de Luis Castillo.

Desta maneira, as duas equipes somaram seus primeiros pontos na competição. O Leão da Barra ocupa a segunda colocação do Grupo B, enquanto a Universidad Católica lidera a chave momentaneamente. Isso porque Cerro Largo e Defensa y Justicia ainda se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

O Vitória volta a campo neste domingo, contra o Flamengo, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30, no Barradão. No mesmo dia, às 17h30, a Católica enfrenta o Macará, pelo Campeonato Equatoriano.